Мурманск, 31 марта, 2025, 09:05 — ИА Регнум. Мужчина, который открыл стрельбу с крыши одного из жилых многоквартирных домов в Мурманске, на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД) не состоит. Об этом 31 марта рассказали в региональных экстренных службах.

СК России. Кадр из видео Оружие, изъятое у стрелявшего с крыши дома в Мурманске

«Стрелявший в Мурманске не состоит на учете в ПНД», — процитировал слова представителя экстренных служб ТАСС.

Вечером 30 марта мужчина открыл огонь с крыши 14-этажного жилого дома по адресу Кольский проспект, 10 в Мурманске по соседним зданиям и автомобилям полиции.

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Как сообщало ИА Регнум, позднее на место инцидента прибыли сотрудники силовых ведомств, которые провели штурм здания и обезвредили стрелявшего, получившего при этом тяжелое ранение. Затем стало известно, что мужчина также планировал поджог кровли дома.

Задержанным оказался 44-летний житель Мурманска, который успел опустошить как минимум два магазина. СК России возбудил по этому факту уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских. У стрелявшего изъяли две единицы огнестрельного оружия.

Росгвардия позднее опубликовала видео штурма жилого дома в Мурманске, с крыши которого был открыт огонь.