В Красноярске проверяют сообщения о девушке, загоравшей голой на балконе
Полиция Красноярска проверяет сообщения о загоравшей голой на балконе девушке
Красноярск, 31 марта, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Красноярска ведут проверку сообщений о девушке, которая в голом виде загорала на балконе одного из многоквартирных домов города. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по Красноярскому краю.
По словам представителя пресс-службы, в полицию не поступало сообщений по этому поводу.
«Полиция инициативно зарегистрировала материал. Проводится проверка», — привело его слова «РИА Новости».
Накануне в соцсетях появились соответствующие сообщения с фотографиями загоравшей на балконе многоквартирного дома девушки. Очевидцы и соседи возмутились по этому поводу.
Как сообщало ИА Регнум, в июне прошло года голый мужчина в центре Севастополя избил двух пожилых женщин. Прибывшие на место инцидента сотрудники ППС задержали 34-летнего агрессивного мужчину, который находился в неадекватном состоянии.