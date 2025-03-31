Красноярск, 31 марта, 2025, 08:56 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Красноярска ведут проверку сообщений о девушке, которая в голом виде загорала на балконе одного из многоквартирных домов города. Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе главка МВД РФ по Красноярскому краю.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По словам представителя пресс-службы, в полицию не поступало сообщений по этому поводу.

«Полиция инициативно зарегистрировала материал. Проводится проверка», — привело его слова «РИА Новости».

Накануне в соцсетях появились соответствующие сообщения с фотографиями загоравшей на балконе многоквартирного дома девушки. Очевидцы и соседи возмутились по этому поводу.

Как сообщало ИА Регнум, в июне прошло года голый мужчина в центре Севастополя избил двух пожилых женщин. Прибывшие на место инцидента сотрудники ППС задержали 34-летнего агрессивного мужчину, который находился в неадекватном состоянии.