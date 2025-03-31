Москва, 31 марта, 2025, 08:52 — ИА Регнум. В трех федеральных округах России ожидаются сильные дожди. Об этом 31 марта сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В Краснодарском крае в понедельник и вторник прогнозируются сильный дождь, гроза, ветер до 20–25 м/с, такая же ситуация и в других регионах на юге европейской части страны», — процитировал Вильфанда ТАСС.

Он отметил, что сильные дожди с грозой ожидаются в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ростовской области. На Северном Кавказе существует угроза схода лавин из-за дождей, которые прошли на Кубани. Солнце «мощное, а снег все более уплотняется и насыщается водой», добавил синоптик.

Также Вильфанд отметил что сильный дождь 31 марта пройдет в Липецкой области — в Центральном федеральном округе.

Как сообщало ИА Регнум, Вильфанд ранее заявлял, что, вероятно, 2025 год войдет в историю как один из самых теплых. В России зима может стать короче. Однако до конца нынешнего века не стоит рассчитывать, что зимы в РФ не будет вовсе, отметил синоптик.