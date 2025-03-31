Москва, 31 марта, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Евросоюз демонстрирует достаточно примитивный подход к политике, который в итоге приведет его на периферию мировых процессов. Об этом 31 марта заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В части, касающейся Сирии, о Евросоюзе знать нужно только одно: снижение санкционного давления в отношении Дамаска Брюссель обуславливает отказом от сотрудничества с нами. Согласитесь, довольно примитивный подход для блока, который претендует на роль глобального игрока», — уточнил дипломат в интервью ТАСС.

При этом Логвинов назвал попытки Евросоюза изолировать Россию на международной арене безуспешными. Несмотря на это, по мнению дипломата, эти попытки будут продолжаться и дальше.

«В результате же на периферии текущих мировых процессов окажется именно Брюссель», — добавил Логвинов.

Ранее, 25 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мировая история «уже проходила» желание европейских стран сдержать Россию и нанести ей поражение. Он отметил, что те же цели были у Наполеона и Гитлера.

При этом европейские лидеры активно выступают за продление санкций против России и милитаризацию Европы для противостояния РФ в войне, к которой, по их мнению, якобы готовится Россия. Так, в ЕС заявили, что не намерены разрешать подключение банков РФ к SWIFT. Помимо этого, 14 марта послы стран Евросоюза согласились продлить антироссийские санкции в отношении 2,4 тыс. лиц и организаций.

Кроме того, 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации заявил, что Россия якобы является угрозой для Европы. Он также сказал, что готов начать обсуждение защиты европейских союзников французским ядерным оружием.

28 марта президент РФ Владимир Путин назвал чушью и бредом заявления западных политиков о возможном нападении России на Европу. Он уже тогда указал на то, что подобную риторику используют, чтобы запугать европейских граждан и оправдать увеличение военных расходов.