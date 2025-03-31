Вашингтон, 31 марта, 2025, 08:37 — ИА Регнум. Посаженная седьмым президентом США Эндрю Джексоном около Белого дома магнолия, возраст которой составляет около 200 лет, будет срублена. Об этом 30 марта сообщил действующий американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как заявил Трамп, магнолия находится в ужасном состоянии и является угрозой безопасности возле входа в Белый дом.

«Этот процесс будет происходить на следующей неделе, и его заменит другое, очень красивое дерево», — написал он.

По словам американского лидера, сотрудники Белого дома сохранят древесину магнолии, которую в дальнейшем могут использовать для других «высоких и благородных» целей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 марта Трамп заявил, что всерьез допускает возможность своего переизбрания на занимаемый пост на третий срок. При этом, по законам США, одно лицо не может избираться президентом страны более двух раз.

Ранее в этот же день глава Белого дома выразил уверенность в том, что Гренландия присоединится к США. По утверждению Трампа, население острова якобы хочет стать частью его страны.