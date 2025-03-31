ВСУ осуществили массированный налет дронов на Брянскую область
Брянск, 31 марта, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Украинские формирования предприняли попытку массированной атаки беспилотниками на Брянскую область. Об этом 31 марта сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Враг совершил очередную попытку массированной атаки по территории нашей области», — написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз подчеркнул, что благодаря профессионализму российских военных в результате налета дронов противника нет пострадавших и разрушений, все атаки украинских войск удалось отразить и все БПЛА уничтожены.
«Благодарю все подразделения, выполняющие задачи по защите нашей Брянской области и всей России!» — добавил глава области.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 31 марта российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 66 украинских дронов над территорией РФ. Из этого числа 41 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, 24 беспилотника — в небе над Калужской областью и ещё один — над Курской областью.
Вечером 30 марта армия России уничтожила три беспилотника украинских формирований в небе над Республикой Крым. Для этого были задействованы дежурные средства ПВО.