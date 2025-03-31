Брянск, 31 марта, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Украинские формирования предприняли попытку массированной атаки беспилотниками на Брянскую область. Об этом 31 марта сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Враг совершил очередную попытку массированной атаки по территории нашей области», — написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз подчеркнул, что благодаря профессионализму российских военных в результате налета дронов противника нет пострадавших и разрушений, все атаки украинских войск удалось отразить и все БПЛА уничтожены.

«Благодарю все подразделения, выполняющие задачи по защите нашей Брянской области и всей России!» — добавил глава области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 31 марта российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 66 украинских дронов над территорией РФ. Из этого числа 41 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, 24 беспилотника — в небе над Калужской областью и ещё один — над Курской областью.

Вечером 30 марта армия России уничтожила три беспилотника украинских формирований в небе над Республикой Крым. Для этого были задействованы дежурные средства ПВО.