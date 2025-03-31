Москва, 31 марта, 2025, 08:16 — ИА Регнум. Министерство обороны России подало серию исков в Арбитражный суд Москвы к ОАО «Российские железные дороги» на сумму, превышающую 90 млн рублей. Об этом 31 марта сообщили в суде.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В Арбитражный суд Москвы поступили исковые заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму 90 млн 391 тыс. 837 рублей», — уточнили ТАСС в суде.

Представитель инстанции также добавил, что самая большая сумма требований Минобороны из всех поданных к РЖД исков превышает 34 млн рублей.

Ранее, 8 февраля, Минобороны уже подавало иск в отношении РЖД с требованием взыскать с компании более 5,5 млн рублей. О деталях претензий и статусе принятия искового заявления к производству Арбитражным судом Москвы не говорится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы к Военно-строительной компании (ВСК) на общую сумму более 4 млрд рублей.

За десять месяцев 2024 года общая сумма исков оборонного ведомства России о взыскании денег с ВСК превысила 13,8 млрд рублей. Минобороны и компания судятся из-за выявленного завышения стоимости работ по госконтракту.