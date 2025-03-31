Мадрид, 31 марта, 2025, 08:16 — ИА Регнум. Европа играет с огнём, готовясь к военному конфликту с Россией. Европейцам нужно противостоять планам властей, написал в статье для издания Rebelión профессор университета Севильи Хуан Торрес Лопес.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Крайне важно любыми возможными способами донести до руководителей Европейской комиссии, парламентариев и лидеров партий, что цель подготовки к войне против России — чистое безумие. Они бредят и не заботятся ни о чём, пока им удается заставить население поверить в то, что война неизбежна», — отметил автор статьи от 28 марта.

Эксперт подчеркнул, что в ЕС никогда не продвигали оборонную политику, а лишь поощряли военные расходы, придумывая врага для оправдания. Постоянное увеличение количества оружия не приведёт к миру. Опасность войны с Россией была бы устранена, если бы её не провоцировали и не преследовали, а подписанные ею соглашения соблюдались, добавил Лопес.

Как сообщало ИА Регнум, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сейчас почти все европейские страны поставлены «под ружьё». Традиционная позиция Запада ― ослаблять конкурентов. И теперь инстинкты правящего класса в Европе наглядно проявляются в том, что происходит на Украине, в том конфликте, который Запад руками киевского режима и телами граждан Украины развязал против Российской Федерации, отметил глава МИД.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия не собирается воевать с НАТО. РФ не имеет ни к кому территориальных претензий и готова развивать сотрудничество, отмечал глава государства. При этом именно НАТО наращивает активность у российских границ и продолжает накачивать Киев оружием, приводя ситуацию к эскалации, добавил президент.