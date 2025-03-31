Вашингтон, 31 марта, 2025, 08:15 — ИА Регнум. Назначенные на 1 апреля выборы в Верховный суд штата Висконсин могут стать определяющими для будущего США и всей цивилизации Запада. Такое мнение 31 марта высказал американский мультимиллиардер и бизнесмен, глава департамента эффективности государственного управления страны (DOGE) Илон Маск.

CNP/AdMedia/Global Look Press Илон Маск

Один из пользователей соцсети Х (ранее Twitter) написал, что, в случае победы представителей Демократической партии США, это может обернуться перераспределением территорий избирательных округов в пользу демократов, что позволит им занять больше мест в конгрессе.

«1000%. На кону стоит контроль над палатой представителей США. Выборы в Верховный суд Висконсина могут определить будущее Америки и западной цивилизации!» — написал Маск в репосте этого сообщения.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не шутит, говоря о возможном переизбрании на занимаемый им пост на третий срок. По словам главы Белого дома, этого хотят многие американцы.

До этого Трамп называл возможность остаться на третий президентский срок «величайшей честью» для себя, уточняя, что такая возможность есть только в «фейковых заголовках». При этом после своей победы на выборах в 2024 году он не исключил возможности выдвижения на третий президентский срок.