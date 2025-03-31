Вашингтон, 31 марта, 2025, 08:00 — ИА Регнум. Российский капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Баффало Сейбрз».

Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press Александр Овечкин

Встреча состоялась на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой гостей с крупным счетом 8:5.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль Тейдж Томпсон (12-я и 42-я минуты, обе в большинстве), Райан Маклауд (23-я), отличившийся дублем Алекс Так (26-я и 55-я), Сэм Лафферти (32-я), Джек Куинн (46-я) и Пейтон Кребс (60-я).

У «Кэпиталз» голы забили также оформивший дубль Джейкоб Чикран (11-я и 23-я), Алексей Протас (41-я, в меньшинстве), Овечкин (50-я) и Пьер-Люк Дюбуа (55-я, в большинстве). Российский капитан «Вашингтона» также записал на свой счет два голевых паса.

Эта шайба стала для Овечкина 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ, что позволило россиянину сократить до четырех голов отставание от рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки (894).

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта российский капитан «Кэпиталз» отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Виннипег Джетс». Это позволило Овечкину сократить отставание от рекорда Гретцки до пяти шайб.

Ранее, 23 марта, стало известно, что НХЛ планирует ограничить церемонию празднования рекордного гола Овечкина семью минутами. Отмечалось, что отдельная церемония в случае достижения россиянином рекорда канадца не предусмотрена.