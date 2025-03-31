Вашингтон, 31 марта, 2025, 08:03 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп не устанавливал России конкретных сроков для принятия решения по прекращению огня на Украине. Президент США назвал это «психологическим дедлайном», который зависит от динамики переговоров и консультаций.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Журналисты задали Трампу 30 марта вопрос о возможном крайнем сроке для Москвы в принятии решения.

Американский президент пояснил, что, если поймёт, что процесс затягивается намеренно, это ему не понравится.

«Есть психологический дедлайн. Если я решу, что Россия затягивает время, то я не буду этому рад», — ответил Дональд Трамп.

Вместе с тем он заверил, что рассчитывает на заключение мирного соглашения между российским президентом Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, слова президента РФ о нелегитимности Зеленского и введении внешнего управления вполне могли разозлить Трампа, так как дают возможность объявить недействительной ожидаемую двустороннюю сделку по редкоземельным ресурсам из-за отсутствия полномочий у нынешнего руководства Украины. Такое мнение высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Владимир Путин заявил, что Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает ее, однако есть ряд вопросов, которые требуют обсуждения. Путин неоднократно выражал готовность к переговорам по Украине, отмечая при этом, что целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.

28 марта глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с президентом России, но хочет говорить с некими российскими «представителями бизнеса».