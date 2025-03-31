Мурманск, 31 марта, 2025, 07:40 — ИА Регнум. Мужчина, открывший вечером 30 марта стрельбу с крыши жилого многоквартирного дома в Мурманске, получил ранения при задержании. Об этом сообщили экстренные службы региона.

Росгвардия. Кадр из видео

«Он тяжело ранен», — приводит «РИА Новости» данные источника.

Отмечается, что злоумышленник по виду славянской внешности.

Как сообщало ИА Регнум, мужчина с крыши 14-этажного дома на Кольском проспекте в Мурманске открыл огонь по соседним зданиям и полицейским автомобилям. Оказалось, что он изначально планировал поджог кровли. К месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб для штурма здания. Силовикам удалось обезвредить мужчину. В ходе задержания он получил ранение головы. Задержанным оказался 44-летний местный житель. Перед тем как его обезвредили, злоумышленник успел опустошить минимум два магазина. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских.

Росгвардия опубликовала видео штурма дома в Мурманске, откуда велась стрельба.