Москва, 31 марта, 2025, 07:30 — ИА Регнум. В ночь на 31 марта в регионах России силами ПВО были уничтожены 66 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В небе над территорией Брянской области нейтрализован 41 БПЛА, над Калужской областью — 24, и один беспилотник сбили в Курской области.

Подробности падения обломков на землю ведомство не уточнило.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны вечером 30 марта ликвидировали три дрона ВСУ над территорией Крыма.

В течение минувших суток российские силы ПВО сбили две авиационные бомбы JDAM и 78 беспилотников ВСУ. Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 49 030 БПЛА противника.

За ночь 30 марта подразделения противовоздушной обороны ликвидировали над тремя регионами России шесть украинских беспилотников. В Белгородской области силы ПВО сбили три вражеских дрона. В небе над Брянской областью были уничтожены два беспилотника ВСУ. Ещё один БПЛА сбили в Саратовской области.