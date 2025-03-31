Москва, 31 марта, 2025, 07:23 — ИА Регнум. На Солнце 30 марта выявили пять вспышек класса М в группе пятен 4048. Об этом сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики.

Gellinger Солнце

Учёные зафиксировали первую вспышку продолжительностью 33 минуты в 00:38 мск. Вторую выявили в 02:00 мск. Её продолжительность составила 38 минут.

Остальные вспышки специалисты зарегистрировали в 04:48, 19:42 и в 20:07 мск.

Все вспышки данного класса вызывают от небольших до умеренных радиопомех на дневной стороне Земли, а также могут спровоцировать солнечный радиационный шторм.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в 15:04 мск в рентгеновском диапазоне учёные зарегистрировали на Солнце вспышку предпоследнего по мощности класса М продолжительностью 3 минуты.

Учёные Института прикладной геофизики 5 марта подтвердили на Солнце мощную вспышку класса М, продолжавшуюся в течение девяти минут.

В конце февраля на Солнце отмечали выброс крупнейшего с начала года облака плазмы. Он произошёл на обратной к Земле стороне, а потому не представлял угрозы для планеты.