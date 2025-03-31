В ночь на 31 марта Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаковать 66 беспилотниками три региона России, сообщили в Минобороны. Там отметили, что 41 вражеский дрон уничтожен над территорией Брянской области, 24 — над территорией Калужской и один — над территорией Курской области. По предварительным данным брянского губернатора Александра Богомаза и калужского — Владислава Шапши, жертв и разрушений инфраструктуры нет. Таким известием ознаменован новый, 1131-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник-имитатор

Также известно, что, несмотря на действие 30-дневного моратория, киевский режим продолжил атаки беспилотниками объектов энергетической инфраструктуры России. Так, 28 марта около 5:30 в Белгородской области в результате атаки вражеского БПЛА по объекту филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар — Белый Колодезь. В тот же день украинские дроны ещё четырежды атаковывали белгородские энергетические предприятия ПАО «Россети Центр». Кроме того, ВСУ фактически уничтожили газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», ударив по ней снарядами РСЗО HIMARS.

«Таким образом, вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации», — подчеркнули в Минобороны.

Тем временем расчёты самоходных пушек «Гиацинт-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» беглым огнем уничтожили замаскированную 155-мм гаубицу М777 производства США, РЛС, пункт управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ. А на донецком направлении отличились бойцы 238-й артиллерийской бригады Южной группировки войск: задействовав РСЗО «Град», они сорвали доставку боеприпасов на вражеские позиции.

В курском приграничье подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, информировало 30 марта Минобороны.

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