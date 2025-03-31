Херсон, 31 марта, 2025, 07:13 — ИА Регнум. Автоматическое устройство технической разведки, установленное диверсантами на берегу Днепра в лесополосе, обнаружено в Херсонской области. Об этом сообщило «РИА Новости».

Росгвардия Сапёр Росгвардии за работой

По заключению специалистов, найденное автоматическое устройство позволяет записывать звук с помощью микрофона, по нему устанавливать, техники какого типа передвигается и в каком количестве.

Всю информацию устройство оперативно передавало с помощью мобильного телефона. Отмечается, что новинку установили украинские диверсанты.

Найденное устройство передали специалистам для изучения.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ оставили российской армии лучшие образцы своего вооружения, сбежав из Курской области, написал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс. Тяжёлую технику, которую они не смогли забрать с собой, просто бросили. По словам Экса, в Курской области были брошены американские танки M-1 Abrams, БМП Bradley и гаубицы M-777.

Украинцы притащили западную технику в Курскую область без ведома Соединённых Штатов. Между Киевом и Вашингтоном изначально была договорённость, что западное оружие не может быть использовано на российской территории, однако украинская сторона проигнорировала её, серьёзно нарушив доверие Белого дома.