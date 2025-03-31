Калуга, 31 марта, 2025, 06:55 — ИА Регнум. В течение ночи в Калужской области нейтрализовали 24 вражеских беспилотника. Об этом 31 марта сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА Регнум

В Telegram-канале глава Калужской области уточнил, что средства противовоздушной обороны поразили дроны на территории Кировского района.

По предварительной информации, погибших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, утром 13 марта на промышленном предприятии в Дзержинском районе Калужской области в результате атаки украинских беспилотников возник пожар. Пострадал один из сотрудников. Всего за ночь силами ПВО на территории региона были перехвачены и уничтожены 25 БПЛА. Дроны сбили в Дзержинском, Хвастовичском, Кировском, Думиничском, Мещовском и Ульяновском районах.

Вечером 30 марта российские средства противовоздушной обороны ликвидировали три дрона ВСУ над территорией Крыма. Беспилотники обезвредили в период с 16:50 до 17:20 мск.

ВС РФ научились перехватывать украинский дрон «Фурия 2». По словам российских военных, враг добился в новой модернизации беспилотника больших частот управления, повышения дальности и в целом устойчивости к РЭБ. Раньше ВСУ на таких дронах имели возможность проникать в подконтрольные РФ районы на низкой высоте, пользуясь тем, что «ПВО не видела», а частоты управления такими аппаратами российским специалистам были неизвестны.