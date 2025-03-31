Мурманск, 31 марта, 2025, 06:44 — ИА Регнум. Росгвардия опубликовала кадры штурма многоэтажного дома в Мурманске, с крыши которого открыл беспорядочную стрельбу местный житель.

Кадр из видео

На видео — кадры с бойцами спецназа на лестнице верхнего этажа, силовики готовятся к задержанию преступника.

Перед тем как открыть огонь, злоумышленник заблокировал вход на крышу мотками колючей проволоки. Поэтому росгвардейцы не смогли оперативно провести штурм.

У стрелявшего были с собой карабин «Вепрь» калибра 7,62 и охотничья двухстволка 12-го калибра. Перед тем как его задержали, он успел опустошить минимум два магазина.

Как сообщало ИА Регнум, в Мурманске вечером 30 марта мужчина с крыши 14-этажного дома на Кольском проспекте, 10, открыл огонь по соседним зданиям и полицейским автомобилям. Отмечается, что он изначально планировал поджог кровли.

К месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые впоследствии штурмовали здание. Силовикам удалось обезвредить мужчину. В ходе задержания он получил ранение головы. Устанавливается личность и мотивы стрелявшего.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских.

Задержанному местному жителю Владиславу 44 года.