Москва, 31 марта, 2025, 06:39 — ИА Регнум. Информация об обнаружении новых вирусов в России не подтвердилась. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, комментируя эпидемиологическую ситуацию в стране.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В ходе проводимого в России постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», — подчеркнули в Telegram-канале ведомства.

В Роспотребнадзоре также отметили тенденцию к снижению уровня заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и внебольничными пневмониями. При этом сохраняется активность вирусов гриппа B и A (H1N1).

Как сообщало ИА Регнум, 29 марта Telegram-канал SHOT опубликовал информацию, что в России появился неизвестный вирус, который вызывает кашель с кровью и высокую температуру. По данным авторов, симптоматика заболевания начинается с лёгкого недомогания, однако спустя несколько дней состояние ухудшается и может оставаться таковым в течение нескольких недель. Врачи пока не смогли определить, чем именно болеют пострадавшие, отмечалось в публикации.

В свою очередь в Роспотребнадзоре пообещали проверить сообщения о неизвестном вирусе, запросив дополнительные данные.

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко призвал не нагнетать ситуацию и дождаться результатов анализа, предположительно, нового вируса. Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова академик РАН Виталий Зверев 30 марта отметил, что ситуация с новым вирусом может проясниться в течение суток. В рамках профилактики специалист рекомендовал пока воздержаться от посещения массовых мероприятий и стараться себя беречь. Стоит придерживаться здорового образа жизни и прогуливаться на свежем воздухе, подчеркнул академик.