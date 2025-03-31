Лондон, 31 марта, 2025, 06:22 — ИА Регнум. Многолетняя неспособность прислушиваться к предупреждениям российского лидера Владимира Путина относительно конфликта на Украине оказалась опасно контрпродуктивной. Такое мнение высказал ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Многолетняя неспособность принять предупреждения Владимира Путина за чистую монету оказалась опасно контрпродуктивной», — цитирует Уотли The Spectator.

Путин неоднократно давал понять, что расширение НАТО на восток воспринимается как экзистенциальная угроза для России, однако это не было услышано западными лидерами, отметил военный.

В пример Уотли привел британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми, который заявлял, что Путин не должен иметь права вето в отношении договоренностей в области безопасности. По мнению эксперта, дипломат таким образом отрицает фундаментальную реальность мирных переговоров.

Автор подчеркнул, что неспособность Запада прислушаться к интересам России во многом мешает переговорному процессу.

Чтобы переговоры были успешными, нужно не просто слушать, а внимательно относиться к аргументам оппонентов. Только так можно достичь прочного мира, заключил Мэт Уотли.

Как сообщало ИА Регнум, Запад увидел результат длительного игнорирования жизненных интересов России. Об этом 31 марта заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что любые слова президента Владимира Путина всегда подкреплены реальными действиями. Поэтому к высказываниям российского лидера нужно относиться с осторожностью.

Владимир Путин ранее не раз отмечал, что для урегулирования конфликта необходимы вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, он указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.