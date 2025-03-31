Москва, 31 марта, 2025, 06:09 — ИА Регнум. Для России неприемлемо предложение о размещении миротворцев на Украине от стран, накачивающих киевский режим оружием. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

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По словам дипломата, история последних лет ничему не научила европейцев.

«Они абсолютно глухи к предупреждениям о том, что сама идея введения на Украину военных тех стран, которые сегодня продолжают накачивать Киев вооружениями, для нас категорически неприемлема», — прокомментировал Логвинов в интервью ТАСС.

Он напомнил, что именно высокомерное нежелание Запада прислушаться к российской позиции привело, по сути, к конфликту на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон выдвинули свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине, предполагающий ввод европейского военного контингента в эту страну, когда будет объявлено перемирие. Позже он уточнил, что главы европейских стран могут разместить войска в Киеве, Львове и Одессе. По его мнению, эти миротворческие силы в случае нападения на Украину смогут дать «военный ответ».

Политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров отметил, что французские военные в отставке не согласны с официальным Парижем и не хотят воевать с российскими военными. Воинственные заявления французского лидера об отправке миротворцев на Украину, необходимости готовиться к войне с Россией, драматизация, нагнетание военного психоза, может быть, действуют на обывателя, но для французских военных перспектива встретиться на поле боя с российскими военными, с Россией явно непривлекательна, подчеркнул эксперт.

Мечтатели из Евросоюза, желающие разместить войска на украинской территории, каждый день доказывают свою полную несостоятельность, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва не приемлет размещения иностранных вооружённых сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении конфликта.

Американская газета The Washington Post 30 марта написала, что страны Европейского союза стали склоняться к отправке на Украину воздушных и морских сил, а не сухопутных войск. Европейские лидеры намерены отправить на Украину группу военных экспертов для оценки необходимого количества контингента для «обеспечения безопасности», а также определения возможных мест дислокации сил ЕС.