Вашингтон, 31 марта, 2025, 05:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп признал наличие психологического дедлайна для начала режима прекращения огня в конфликте на Украине. Об этом он рассказал 30 марта при общении с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», — пояснил Трамп.

Перед ответом у главы Белого дома поинтересовались, обозначен ли крайний срок для согласия российского президента Владимира Путина на режим прекращения огня.

Как сообщало ИА Регнум, по данным агентства Reuters, президент Финляндии Александр Стубб предложил назначить дату прекращения огня на Украине на 20 апреля. Выбор этой даты он объяснил проведением праздника Пасхи и тем, что Трамп к этому времени будет у власти около трёх месяцев.

Трамп 26 марта заявил о больших успехах в переговорах с Россией и Украиной по теме урегулирования конфликта. О каких именно успехах шла речь, он не уточнил.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает её, однако есть ряд вопросов, требующих обсуждения. Российский лидер неоднократно выражал готовность к переговорам по Украине, отмечая при этом, что целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 28 марта заявил, что не готов к переговорам с президентом России, но хочет говорить с некими российскими «представителями бизнеса».