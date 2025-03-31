Вашингтон, 31 марта, 2025, 05:37 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему рассчитывает на заключение мирного соглашения между российским президентом Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

ИА Регнум Путин, Трамп

Трамп отметил, что в последние несколько дней Путин высказывался по поводу Зеленского, его нелегитимности. Однако это никак не должно повлиять на заключение сделки, «нравится ли Зеленский или нет».

«Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно», — пояснил Трамп.

Он добавил, что уверен в намерении Путина заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, слова президента РФ о нелегитимности Зеленского и введении внешнего управления вполне могли разозлить Трампа, так как дают возможность объявить недействительной ожидаемую двустороннюю сделку по редкоземельным ресурсам из-за отсутствия полномочий у нынешнего руководства Украины. Такое мнение высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По мнению Трампа, Зеленский затягивает подписание соглашения с США по минеральным ресурсам, планируя совсем отказаться от сделки.

Также президент США заявил, что был «очень зол и взбешён» из-за высказываний Путина о Зеленском. При этом он заявил, что Путин знает о его реакции. Американский лидер отметил, что сохраняет с коллегой очень хорошие отношения, и добавил, что его гнев «быстро рассеется», если президент России «поступит правильно».

Владимир Путин ранее не раз отмечал, что для урегулирования конфликта необходимы вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, он указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.