Вашингтон, 31 марта, 2025, 05:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не исключил вероятность введения вторичных пошлин против России. Это окажет отрицательное влияние, заявил он 30 марта в Белом доме.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Я бы точно не хотел вводить вторичные пошлины в отношении России, но если их ввести, то это будет нехорошо для них», — прокомментировал Трамп журналистам.

Также у американского лидера спросили, находятся ли его отношения с российским президентом Владимиром Путиным на своей низшей точке. Трамп ответил отрицательно.

Как сообщало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники в Белом доме написала, что 2 апреля администрация Трампа намерена ввести зеркальные пошлины на иностранный импорт. Речь идёт о странах G20: Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Евросоюзе, Индии, Японии, Южной Корее, Мексике, России и других.

Трамп 13 марта пригрозил ЕС ввести 200%-ные пошлины на европейские вина, шампанское и другие напитки, если Брюссель не отменит 50%-ный тариф на виски. 20 марта издание Politico отметило, что в Евросоюзе наблюдаются разногласия из-за политики Еврокомиссии по поводу ответных мер сообщества на американские ввозные пошлины.