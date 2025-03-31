Вашингтон, 31 марта, 2025, 04:58 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не оставляет надежды на включение Украины в состав НАТО. Но такого никогда не будет. Об этом заявил 30 марта американский президент Дональд Трамп, общаясь с журналистами.

ИА Регнум

«Он хочет быть членом НАТО, но он никогда им не станет, и он это понимает», — цитирует главу Белого дома агентство Reuters.

Ранее Трамп говорил, что Зеленский затягивает подписание соглашения с США по минеральным ресурсам, планируя отказаться от сделки совсем. И в этой связи, по словам президента США, у Зеленского будут «большие, очень большие проблемы».

Как сообщало ИА Регнум, Киев, вероятнее всего, не сможет принять новые условия соглашения с США о ресурсах, что приведёт к очередному витку конфликта между сторонами, это отметили в своей публикации 29 марта обозреватели The Wall Street Journal.

Президент РФ Владимир Путин ранее не раз отмечал, что для урегулирования конфликта необходимы вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, он указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.