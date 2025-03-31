Лондон, 31 марта, 2025, 04:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ознакомил американского президента Дональда Трампа с результатами встречи «коалиции желающих» по Украине. Об этом зашла речь во время телефонного разговора политиков, сообщила 30 марта канцелярия премьера.

Крис Макэндрю Кир Стармер

«Они обсудили продуктивные переговоры между своими командами по соглашению об экономическом процветании между Великобританией и США и согласились, что они продолжатся в том же темпе. Обсуждая Украину, премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на встрече «коалиции желающих» в Париже на этой неделе», — указали в официальном заявлении.

По данным канцелярии, стороны условились поддерживать связь.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер-министр и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили против отмены антироссийских санкций. По их мнению, время для отмены антироссийских санкций пока не пришло, поскольку до мирного урегулирования украинского конфликта ещё далеко.

Саммит для помощи Киеву провели в Париже 27 марта. Макрон и Стармер пытались заранее собрать «коалицию» из 37 стран, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить гарантии безопасности.