Политолог объяснил, почему Трампа разозлили слова Путина о Зеленском
Политолог объяснил злость Трампа после слов Путина о Зеленском
Москва, 31 марта, 2025, 04:39 — ИА Регнум. Слова президента РФ Владимира Путина о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского и введении внешнего управления, вполне могли разозлить американского лидера Дональда Трампа, так как дают возможность объявить недействительной ожидаемую двустороннюю сделку по редкоземельным ресурсам из-за отсутствия полномочий у нынешнего руководства Украины. Такое мнение высказал в Telegram-канале руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
«Трамп сильно расстроен заявлением Путина. Вполне предсказуемая реакция бизнесмена, когда публично обозначаются основания, чтобы так ожидаемая им сделка по ресурсам была признана недействительной из-за отсутствия полномочий (либо очевидных претензий на отсутствие полномочий) у другой стороны», — пояснил эксперт.
При этом политолог обратил внимание на ситуацию с другой, оптимистичной стороны: можно использовать этот сигнал от Путина как инструмент давления «для ускоренного принуждения» украинской стороны к заключению этой самой сделки.
Как передавало ИА Регнум, Трамп заявил, что был «очень зол и взбешён» из-за высказываний Путина о Зеленском, сообщил 30 марта телеканал NBC News. При этом президент США заявил, что Путин знает о его реакции. Американский лидер отметил, что сохраняет с коллегой очень хорошие отношения, и добавил, что его гнев «быстро рассеется», если президент России «поступит правильно».
Ранее в том же интервью Трамп пригрозил введением ограничений на российскую нефть в случае, если сделка по Украине не будет заключена и президент США решит, что в этом виновна Россия. Также он заявил, что на предстоящей неделе (31 марта — 6 апреля) намерен провести новый телефонный разговор с Путиным.
27 марта Путин предложил рассмотреть вариант введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов и приведения к власти правительства, пользующегося доверием народа. С этим правительством уже можно было бы подписывать мирные соглашения, отметил президент России.
Владимир Путин неоднократно отмечал, что глава киевского режима утратил легитимность ещё в 2024 году, когда под предлогом военного положения в нарушение Конституции страны отменил выборы, а потому подписанные им документы могут быть оспорены.