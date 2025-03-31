Москва, 31 марта, 2025, 04:39 — ИА Регнум. Слова президента РФ Владимира Путина о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского и введении внешнего управления, вполне могли разозлить американского лидера Дональда Трампа, так как дают возможность объявить недействительной ожидаемую двустороннюю сделку по редкоземельным ресурсам из-за отсутствия полномочий у нынешнего руководства Украины. Такое мнение высказал в Telegram-канале руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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«Трамп сильно расстроен заявлением Путина. Вполне предсказуемая реакция бизнесмена, когда публично обозначаются основания, чтобы так ожидаемая им сделка по ресурсам была признана недействительной из-за отсутствия полномочий (либо очевидных претензий на отсутствие полномочий) у другой стороны», — пояснил эксперт.

При этом политолог обратил внимание на ситуацию с другой, оптимистичной стороны: можно использовать этот сигнал от Путина как инструмент давления «для ускоренного принуждения» украинской стороны к заключению этой самой сделки.

Как передавало ИА Регнум, Трамп заявил, что был «очень зол и взбешён» из-за высказываний Путина о Зеленском, сообщил 30 марта телеканал NBC News. При этом президент США заявил, что Путин знает о его реакции. Американский лидер отметил, что сохраняет с коллегой очень хорошие отношения, и добавил, что его гнев «быстро рассеется», если президент России «поступит правильно».

Ранее в том же интервью Трамп пригрозил введением ограничений на российскую нефть в случае, если сделка по Украине не будет заключена и президент США решит, что в этом виновна Россия. Также он заявил, что на предстоящей неделе (31 марта — 6 апреля) намерен провести новый телефонный разговор с Путиным.

27 марта Путин предложил рассмотреть вариант введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения выборов и приведения к власти правительства, пользующегося доверием народа. С этим правительством уже можно было бы подписывать мирные соглашения, отметил президент России.

Владимир Путин неоднократно отмечал, что глава киевского режима утратил легитимность ещё в 2024 году, когда под предлогом военного положения в нарушение Конституции страны отменил выборы, а потому подписанные им документы могут быть оспорены.