Москва, 31 марта, 2025, 04:28 — ИА Регнум. Афёры с открытием сбора средств на якобы лечение в клинике неизлечимо больных людей после их смерти становятся практически недоказуемыми. Об этом сообщили в МВД России.

Metapop.com Мошенник

«Организаторы сбора исчезают из социальных сетей, а те кто вложил деньги, остаются с чувством вины и недоумения, так как не могут найти ни отчёты о расходах, ни информацию о том, куда ушли оставшиеся деньги. Эта схема остаётся практически недоказуемой», — приводит «РИА Новости» данные правоохранителей.

Так, часть собранных средств на неизлечимых пациентов после их смерти возвращаются на счёт фонда из клиники, в которой лечили человека, но процедуры не были полностью проведены. В этом случае деньги становятся доступными для произвольного использования, отметили в МВД.

Как передавало ИА Регнум, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн предупредил россиян о мошенниках, которые наживаются на испытаниях онковакцины. По его словам, злоумышленники требуют деньги за участие, консультации или якобы ускорение процесса отбора. При этом все этапы участия в клинических исследованиях и консультации НМИЦ строго бесплатны. Кроме того, сотрудники НМИЦ радиологии никогда не отправляют пациентам личные сообщения ни через мессенджеры, ни через соцсети. Каприн призвал граждан не передавать личные данные, не переводить деньги, а о случаях мошенничества обязательно сообщать в полицию.