Вашингтон, 31 марта, 2025, 04:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский затягивает подписание соглашения с США по минеральным ресурсам, планируя совсем отказаться от сделки. Об этом заявил 30 марта журналистам американский лидер Дональд Трамп.

Сергей Корсун ИА Регнум Трамп, Зеленский, Украина, США

«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным ресурсам, и если он это сделает, то у него будут проблемы, большие, очень большие проблемы», — предупредил Трамп, которого цитирует агентство Reuters.

По словам президента США, Зеленский хочет, чтобы Украина вошла в состав НАТО, однако, добавил Трамп, это никогда не произойдет.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский оказался загнанным в угол предлагаемым Трампом проектом соглашения по недрам. Об этом написала французская газета Le Monde. Отмечается, что новое соглашение поставит под полный контроль США все крупные инвестиции в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины.

О кабальных для Украины условиях сделки заявляют и депутаты Верховной рады.

Киев, вероятнее всего, не сможет принять новые условия соглашения с США о ресурсах, что приведёт к очередному витку конфликта между сторонами, отметили в своей публикации 29 марта обозреватели The Wall Street Journal.

Источник газеты The Washington Post в руководстве киевского режима 29 марта заявил, что требования Вашингтона создают впечатление, будто Украина вела войну с США, проиграла её и теперь должна выплачивать репарации. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее заявил, что новый проект соглашения распространён на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ, предполагает фактический контроль этой сферы со стороны США и не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины.