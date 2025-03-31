Трамп заявил, что Зеленский не хочет совершать сделку по ресурсам
Трамп: Зеленский пытается отказаться от сделки по редкоземельным недрам
Вашингтон, 31 марта, 2025, 04:10 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский затягивает подписание соглашения с США по минеральным ресурсам, планируя совсем отказаться от сделки. Об этом заявил 30 марта журналистам американский лидер Дональд Трамп.
«Он пытается отказаться от сделки по редкоземельным ресурсам, и если он это сделает, то у него будут проблемы, большие, очень большие проблемы», — предупредил Трамп, которого цитирует агентство Reuters.
По словам президента США, Зеленский хочет, чтобы Украина вошла в состав НАТО, однако, добавил Трамп, это никогда не произойдет.
Как сообщало ИА Регнум, Зеленский оказался загнанным в угол предлагаемым Трампом проектом соглашения по недрам. Об этом написала французская газета Le Monde. Отмечается, что новое соглашение поставит под полный контроль США все крупные инвестиции в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины.
О кабальных для Украины условиях сделки заявляют и депутаты Верховной рады.
Киев, вероятнее всего, не сможет принять новые условия соглашения с США о ресурсах, что приведёт к очередному витку конфликта между сторонами, отметили в своей публикации 29 марта обозреватели The Wall Street Journal.
Источник газеты The Washington Post в руководстве киевского режима 29 марта заявил, что требования Вашингтона создают впечатление, будто Украина вела войну с США, проиграла её и теперь должна выплачивать репарации. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее заявил, что новый проект соглашения распространён на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ, предполагает фактический контроль этой сферы со стороны США и не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины.