Москва, 31 марта, 2025, 03:56 — ИА Регнум. Россиянам могут приостановить выплаты страховой пенсии по нескольким основаниям. Об этом сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Условия прекращения и восстановления выплаты страховой пенсии закреплены в статьях 24 и 25 Федерального закона «О страховых пенсиях». Лишить пенсионера страховой пенсии нельзя, но приостановить выплаты Социальный фонд имеет право», — пояснила эксперт агентству «Прайм».

В частности, выплаты приостанавливаются по истечении срока действия права на постоянное проживание в России иностранного гражданина или лица без гражданства, при выезде пенсионера в страну, с которой у России заключён договор о выплате на территории проживания. Также основанием для приостановки послужит неполучение в течение полугода пенсии, доставляемой почтальоном. Кроме того, приостановка пенсионных выплат по инвалидности предусмотрена в случае неявки инвалида на переосвидетельствование. Пенсию по потере кормильца прекращают выплачивать при достижении 18 лет, при отсутствии документов, подтверждающих очное обучение.

В этих случаях, по словам доцента, выплаты могут восстановить при подтверждении права на получение пенсии в полном объёме и с учётом индексации.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%. Повышение выплат затронет почти 4,2 млн россиян. Поддержку государства получат люди с инвалидностью, граждане, потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или у кого его недостаточно для назначения страховой пенсии. Для финансирования индексации в бюджете Соцфонда заложили около 85 млрд рублей.

С 2026 года в России индексацию страховых пенсий осуществят в два этапа: с 1 февраля — по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учётом роста доходов Социального фонда.

Согласно опросу, большинство россиян (82%) с доходом от 200 тыс. рублей посчитали минимально достаточной пенсию от 45 тыс. рублей ежемесячно, при этом для большинства из них (72%) комфортны пенсионные выплаты в размере от 100 тыс. рублей.