Мурманск, 31 марта, 2025, 03:43 — ИА Регнум. Мужчина, беспорядочно стрелявший с крыши многоэтажки в Мурманске, планировал устроить пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Vitaly V. Kuzmin Карабин «Вепрь»

Перед тем как устроить стрельбу, он заблокировал вход на крышу колючей проволокой. Поэтому силовики не смогли оперативно провести штурм.

Установлено, что задержанному местному жителю Владиславу 44 года.

Мужчина облил вход и саму крышу бензином, чтобы потом поджечь. У него был с собой карабин «Вепрь» калибра 7,62 и охотничья двухстволка 12-го калибра. Перед тем как его задержали, он успел опустошить минимум два магазина.

При задержании злоумышленник получил тяжелое ранение в голову, он находится в реанимации.

Мотив преступления выясняется.

Как сообщало ИА Регнум, в Мурманске вечером 30 марта мужчина с крыши 14-этажного дома на Кольском проспекте, 10, открыл огонь.

К месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые впоследствии штурмовали здание. Силовикам удалось обезвредить мужчину. В ходе задержания он получил ранение. Устанавливается личность и мотивы стрелявшего.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских.