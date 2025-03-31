Вена, 31 марта, 2025, 03:28 — ИА Регнум. Запад увидел результат длительного игнорирования жизненных интересов России. Об этом 31 марта заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Речь Владимира Путина в Мюнхене. 2007

Дипломат напомнил о речи российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции в апреле 2007 года.

«Путин… направил Западу мощный сигнал о необходимости прекратить игнорировать жизненные интересы России. Аудитория не была достаточно зрелой, чтобы воспринять такой откровенный посыл», — отметил Ульянов в Telegram-канале.

По словам постпреда, теперь виден результат.

Как сообщало ИА Регнум, 10 февраля 2007 года Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Его речь получила огромный резонанс. Прошедшие годы показали, что тезисы главы российского государства не потеряли актуальности.

Спустя 18 лет, в феврале 2025 года, на Мюнхенской конференции по безопасности прозвучала речь в духе исторического выступления Путина, которое называют поворотным моментом в отношениях России и Запада. Парадоксально, но произнёс её вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он раскритиковал Европу, которая отходит от демократии, аннулируя результаты первого тура президентских выборов в Румынии, где победил Кэлин Джорджеску, выступающий за налаживание отношений с РФ и расценивающий события на Украине как защиту Россией собственных граждан. Также Вэнс осудил отказ ведущих партий сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии», решение организаторов Мюнхенской конференции не приглашать представителей этой правой партии и левоконсервативной партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость». Его слова в корне отличались от позиций европейских политиков, и те были откровенно шокированы, услышав такое.