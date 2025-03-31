Москва, 31 марта, 2025, 03:19 — ИА Регнум. Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что европейский бизнес рассчитывает на быстрое прощение и возвращение в Россию. Однако, каждое решение будет рассматриваться индивидуально с учетом интересов российских производителей.

Иван Шилов ИА Регнум О возможном возвращении западных брендов

«Европейцы по-прежнему рассуждают, что наша страна, как уже бывало в истории, быстро все забудет и простит», — пояснил Логвинов ТАСС.

Дипломат отметил, что Россия никого не выгоняла, решения принимались западными экономическими операторами осознанно и индивидуально — одни испугались и ушли, другие остались, но на последних, включая крупные фирмы, оказывалось давление.

По мнению Логвинова, решение об уходе было продиктовано не только страхом перед санкциями, но и личным отношением руководства западных компаний к России, сделавшей суверенный выбор в пользу обеспечения своей безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, зарубежные компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться на российский рынок, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

The Korea Times писала, что Hyundai Motor, LG и Samsung изучают возможность возвращения на российский рынок. В издании отметили, что южнокорейский бизнес воспринимает РФ как «важный рынок для диверсификации деловых интересов», особенно на фоне таможенного давления со стороны Вашингтона. При этом уточняется, что главным условием для возвращения является мирное урегулирование украинского конфликта и отмена антироссийских санкций.

Ранее итальянская компания Ariston, вернула контроль над своими российскими активами и стала первым западным брендом, вернувшимся в РФ.

В марте 2025 года президент Владимир Путин заявлял, что Москва в закрытом формате ведет переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Однако, по словам российского лидера, у компаний, которые захотят вернуться, не будет каких-либо преференций. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул глава государства.