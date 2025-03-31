Тегеран, 31 марта, 2025, 03:03 — ИА Регнум. Иран подготовил к запуску ракеты в случае возможного обострения ситуации со стороны США. Об этом 31 марта написала иранская газета Tehran Times.

ИА Регнум Иран, запуск ракет

«Иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах с подземными базами и готовы к запуску. Открытие ящика Пандоры обойдётся правительству США и его союзникам дорого», — указали авторы.

Отмечается, что ракеты разместили в сооружениях, способных выдерживать авиаудары.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта глава Белого дома Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что при отсутствии соглашения с США по ядерной программе Иран ожидают бомбардировки, подобных которым не было. По его словам, Вашингтон готов пустить в ход как оружие, так и «вторичные тарифы».

Трамп 7 марта утверждал, что направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о прямых переговорах по ядерной программе. Президент США добавил, рассматривает в том числе военный способ решения вопроса, но хочет договориться дипломатическим путём. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 27 марта, отвечая на письмо Трампа, сообщил об отказе Тегерана от прямых переговоров с Вашингтоном, но оставил возможность для непрямого диалога. Отмечалось также, что Иран никогда не уклонялся от переговоров, а проблемы на этом пути связаны только с нарушением обязательств с американской стороны.

Британская газета The Telegraph написала, что Иран готов атаковать расположенную в Индийском океане военную базу Диего-Гарсия в случае агрессии со стороны США.