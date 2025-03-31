Париж, 31 марта, 2025, 03:00 — ИА Регнум. Представители военной элиты в странах Европы готовятся к потенциальной конфронтации с Россией в виде гибридного конфликта или даже прямых боевых действий. Об этом написала газета Le Figaro со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз дышит на ладан

В публикации утверждается, что военные разрабатывают различные сценарии и даже «готовятся к худшему».

Вероятность полномасштабного конфликта между Россией и НАТО оценивается как низкая, но при этом военные рассматривают возможность ограниченных боевых действий на территории одного из европейских государств, а также за пределами Европы и ведение гибридной войны.

В статье утверждается, что Россия якобы осуществляет гибридные атаки на Европу. В качестве примера приводится победа Кэлина Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии, который обошёл проевропейского кандидата Елену Ласкони. Это вызвало опасения относительно перспектив сотрудничества страны с НАТО.

В Главном штабе Вооружённых сил Франции даже провели аналогию с ситуацией в странах африканского Сахеля, откуда французы были вынуждены вывести свой военный контингент на фоне укрепления сотрудничества этих стран с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый конфликт на Украине начался после госпереворота в стране, и Россия не была инициатором военных действий, заявил президент РФ Владимир Путин 27 марта.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия готова на диалог по урегулированию конфликта на Украине, в том числе и с Евросоюзом, но просчетов, связанных с излишним доверием Западу, больше не допустит.

В марте 2024 года Путин назвал чушью и бредом заявления западных политиков о возможном нападении России на Европу. Он уже тогда указал на то, что подобную риторику используют, чтобы запугать европейских граждан и оправдать увеличение военных расходов.

Миротворческие силы, которые Запад планирует направить на Украину, в случае нападения смогут дать «военный ответ». Об этом на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Париже заявил президент Франции Эммануэль Макрон.