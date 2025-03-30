Москва, 31 марта, 2025, 02:30 — ИА Регнум. О начале дискуссий России и США на тему проектов по редкоземельным металлам (РЗМ) сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России», — пояснил он «Известиям».

Ряд компаний уже проявили заинтересованность к проектам, добавил Дмитриев.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы сотрудничать с Вашингтоном в вопросе добычи редкоземельных металлов. В том числе глава государства предложил американским компаниям поучаствовать в работе в новых российских регионах.

Глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь признал, что Россия обладает множеством ценностей, представляющих интерес для США, включая редкоземельные элементы. По его словам, у США также есть «вещи», которые могли бы быть интересны России.

Кирилл Дмитриев 18 марта утверждал, что Россия и США могут сотрудничать в сфере редкоземельных металлов. Российская сторона открыта для инвестиций американских партнёров в месторождения, подчеркнул глава РФПИ.