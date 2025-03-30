Вашингтон, 31 марта, 2025, 02:20 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп планирует совершить свой первый зарубежный визит в качестве вновь избранного президента США в Саудовскую Аравию. Об этом узнал портал Axios.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Trump Tower

«Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию в середине мая. Это будет его первая зарубежная поездка после возвращения в Белый дом», — написало издание.

Отмечается, что первой зарубежной поездкой Трампа во время его предыдущего правления в 2017 году также была Саудовская Аравия.

По информации портала, запланированные переговоры будут касаться иностранных инвестиций, укрепления отношений со странами Персидского залива и прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

При этом в Саудовской Аравии хотят, чтобы визит Трампа состоялся после прекращения огня между Россией и Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что предложил назначить дату прекращения огня на Украине на 20 апреля. Политик объяснил выбор этой даты празднованием Пасхи и тем, что «Дональд Трамп к этому времени будет у власти около трех месяцев».