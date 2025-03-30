Москва, 31 марта, 2025, 02:02 — ИА Регнум. Спутниковый снимок Мьянмы с последствиями землетрясения опубликовала пресс-служба «Роскосмоса». Фотографию разместили в Telegram-канале госкорпорации.

https://t.me/roscosmos_gk Землетрясение в городе Сагайне (Мьянма)

«28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки наблюдались также в Таиланде, Китае, Вьетнаме и Индии», — прокомментировали в «Роскосмосе».

Последствия подземных толчков в городе Сагайне запечатлел российский спутник «Ресурс-П».

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта в городе Мандалае в Мьянме российские спасатели вместе с китайскими коллегами при ликвидации последствий землетрясения извлекли из-под завалов выжившую женщину. Операция длилась восемь часов в темноте и с риском для жизни. Женщина пролежала под грудами бетона более двух суток.

Утром 28 марта на территории Республики Мьянма произошло землетрясение. По различным оценкам, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Спустя примерно 11 минут зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеше, Малайзии и Вьетнаме. Стихия нанесла ущерб километровому мосту, соединяющему Мандалай и Сикайн. Кроме того, обрушился древний Мандалайский храм, возведённый в середине XIX века.

29 марта в Мьянме случилось новое землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр располагался в 19 км к юго-западу от Нейпьидо, где проживают более миллиона человек. Очаг находился на глубине 10 км.

По данным на 30 марта, в результате землетрясения в Мьянме погибли около 1,7 тыс. человек, пострадали около 3,4 тыс. граждан.