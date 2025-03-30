Вильнюс, 31 марта, 2025, 01:57 — ИА Регнум. Операция по извлечению утонувшей в литовском болоте ремонтно-эвакуационной машины армии США M-88 Hercules продолжается, но возникли трудности — в трясине застрял шагающий землесосный снаряд. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

«Военное дело» На полигоне

Земснаряд доставили с огромными усилиями. Предполагалось, что машина сможет размыть липкую грязь. Однако у земснаряда лопнул шланг гидравлики. Пока ремонтировали, техника наглухо увязла в болоте.

Предполагается, что экипаж М-88 из четырёх человек находится внутри.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что к месту аварии доставят еще один экскаватор с длинной стрелой, возможно, потребуется и третий.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта командование армии США в Европе объявило о найденной бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M-88, на которой пропали на учениях в литовском городе Пабраде американские военные.

Потерпевшая аварию машина находится под 4-метровым слоем воды и 2-метровым слоем илистого грунта. С поверхности её не видно.

Операция по поднятию машины продолжается уже пятые сутки. 29 марта впервые к застрявшей в болотистой трясине М-88 спустились водолазы. Однако они не смогли обнаружить место, где находятся скобы для крепления буксировочных тросов.

В машине во время учений находились четверо солдат, все они считаются пропавшими без вести.

Учения проводились недалеко от границы Литвы с Белоруссией.

Позже в НАТО подтвердили, а затем, извинившись, опровергли информацию о погибших военных. Пресс-секретарь альянса Эллисон Харт в соцсети X сообщила, что заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о гибели четырёх американских солдат было поспешным. Их смерть не подтверждена, поиски продолжаются.

Довиле Шакалене 27 марта заявила в эфире национального радио LRT, что тела военных пока не найдены.