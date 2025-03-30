Мурманск, 31 марта, 2025, 01:42 — ИА Регнум. Штурм и нейтрализацию мужчины, открывшего стрельбу с крыши многоэтажного дома в Мурманске сняли на видео. Кадры операции опубликовала 30 марта в Telegram-канале пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

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По данным силовиков, неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу с крыши 14-этажного здания. На штурм прибыли сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 марта в Мурманске мужчина с крыши многоэтажного дома на Кольском проспекте, 10 открыл огонь по окнам соседних зданий и автомобилям. К месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые впоследствии штурмовали здание.

Силовикам удалось обезвредить мужчину. В ходе задержания он получил ранение.

Установлено, что мужчина стрелял по экипажу патрульно-постовой службы. По факту посягательства на жизнь полицейских возбудили уголовное дело.