Мурманск, 31 марта, 2025, 01:20 — ИА Регнум. Мужчина, открывший стрельбу в Мурманске с крыши многоэтажного дома, оказался жителем города. Об этом уже известно следователям.

На месте происшествия

По информации СУ СК РФ по Мурманской области, следователям удалось установить, что стрелявший с крыши дома — мужчина 1981 года рождения.

Ранее сообщалось, что при задержании злоумышленник был ранен, из полицейских никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в Мурманске вечером 30 марта мужчина с крыши 14-этажного дома на Кольском проспекте, 10 открыл огонь.

К месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые впоследствии штурмовали здание. Силовикам удалось обезвредить мужчину.

В ходе задержания мужчина получил ранение. Устанавливается личность и мотивы стрелявшего.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских.