Лондон, 31 марта, 2025, 01:17 — ИА Регнум. Иран готов атаковать расположенную в Индийском океане военную базу Диего-Гарсия в случае агрессии со стороны США. Об этом написала британская газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Американская военная база на острове Диего-Гарсия

«Не будет различия при нанесении ударов по британским и американским силам, если Иран будет атакован с любой базы в регионе… Не важно, являетесь ли вы американским, британским или турецким солдатом, — вы станете целью, если ваша база используется американцами», — указали в публикации.

Действующая военная база США находится на острове Диего-Гарсия с 1973 года. Изначально остров принадлежал Франции, а позже — Великобритании.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта американские военные приступили к масштабной операции против йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Воздушные атаки проводились по приказу президента США Дональда Трампа.

В этот же день телеканал Al Mayadeen информировал, что не менее девяти человек погибли, ещё девять получили ранения в результате ударов американских и британских военных по территории, подконтрольной йеменскому движению «Ансар Аллах». Удар был нанесён по жилому кварталу к северу от столицы. Несколько зданий получили повреждения.

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф 23 марта в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединённые Штаты могут при определённых обстоятельствах начать боевые действия в отношении Ирана. Он пояснил, что позиция главы Белого дома состоит в том, что у Ирана не должно появиться ядерное оружие.