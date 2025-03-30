Стрелявший с крыши дома в Мурманске целился в полицейских
В Мурманске возбудили уголовное дело по факту стрельбы в сотрудников полиции
Мурманск, 31 марта, 2025, 01:05 — ИА Регнум. В Мурманске в отношении мужчины, открывшего стрельбу с крыши здания, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Мурманской области.
Установлено, что мужчина открыл стрельбу по экипажу патрульно-постовой службы.
На месте происшествия работает следственная группа, обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. Проводятся следственные действия.
Как сообщало ИА Регнум, в Мурманске вечером 30 марта мужчина с крыши 14-этажного дома на Кольском проспекте, 10, открыл огонь по окнам соседних зданий и автомобилям.
К месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые впоследствии штурмовали здание. Силовикам удалось обезвредить мужчину.
В операции участвовали сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». В ходе задержания мужчина получил ранение. Устанавливается личность и мотивы стрелявшего.