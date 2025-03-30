Мурманск, 31 марта, 2025, 01:05 — ИА Регнум. В Мурманске в отношении мужчины, открывшего стрельбу с крыши здания, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь полицейских. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Мурманской области.

Sledcom.ru Материалы уголовного дела

Установлено, что мужчина открыл стрельбу по экипажу патрульно-постовой службы.

На месте происшествия работает следственная группа, обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. Проводятся следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, в Мурманске вечером 30 марта мужчина с крыши 14-этажного дома на Кольском проспекте, 10, открыл огонь по окнам соседних зданий и автомобилям.

К месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые впоследствии штурмовали здание. Силовикам удалось обезвредить мужчину.

В операции участвовали сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». В ходе задержания мужчина получил ранение. Устанавливается личность и мотивы стрелявшего.