Вашингтон, 31 марта, 2025, 00:54 — ИА Регнум. Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 30 марта отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против нью-йоркского «Баффало Сейбрз». Он забросил 37-й гол в сезоне НХЛ.

Michael Miller Александр Овечкин

Овечкин вогнал шайбу в ворота соперника на 50-й минуте и сделал счет 4:6.

Для российского форварда это 37-й гол в сезоне. Всего на его счету 62 (37 и 25) очка в 57 матчах.

В общем зачете у Овечкина 890 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до четырех шайб.

Как сообщало ИА Регнум, 39-летний Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Управление Национальной хоккейной лиги планирует ограничить церемонию празднования рекордного гола Овечкина семью минутами, ранее заявил инсайдер Крис Джонстон.