Мурманск, 31 марта, 2025, 00:45 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и мотивы мужчины, стрелявшего с крыши многоэтажного дома в Мурманске. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Мотивы и личность стрелявшего устанавливаются», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По официальным данным, вечером 30 марта полицию оповестили о хлопках, похожих на звуки выстрела, с крыши дома по Кольскому проспекту.

Патрульно-постовая служба и сотрудники Госавтоинспекции выехали на место и организовали оцепление проезжей части, а также территории вблизи жилых зданий.

Как сообщало ИА Регнум, в Мурманске вечером 30 марта мужчина с крыши 14-этажного дома на Кольском проспекте, 10, открыл огонь по окнам соседних зданий и автомобилям. К месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые впоследствии штурмовали здание. Силовикам удалось обезвредить мужчину. В операции участвовали сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь». В ходе задержания злоумышленник получил ранение.