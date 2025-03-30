Мурманск, 31 марта, 2025, 00:35 — ИА Регнум. Стрелявший с крыши многоэтажного дома в Мурманске получил в ходе задержания ранение. Об этом сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

Rosgvard.ru Росгвардия

Источник уточнил, что злоумышленник получил тяжелые ранения. Известно также, что это мужчина славянской внешности.

Как сообщало ИА Регнум, в Мурманске вечером 30 марта мужчина с крыши 14-этажного дома на Кольском проспекте, 10, открыл огонь по окнам соседних зданий и автомобилям.

Позже сотрудники Росгвардии обезвредили мужчину, открывшего беспорядочную стрельбу.

В Швеции 4 февраля у школы Campus Risbergska в Эребру произошла стрельба. По словам очевидцев, выстрелы были слышны возле здания учебного заведения, а учителя с учениками в этот момент укрывались в классах. В результате погибли 11 человек. Есть и пострадавшие.