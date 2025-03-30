Москва, 31 марта, 2025, 00:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намеревается ввести пошлины на российскую нефть из-за критики после контактов с Москвой. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Трамп, я думаю, говорит это не нам, а своим оппонентам внутри Соединённых Штатов Америки и других стран НАТО. Его подвергают довольно суровой критике за некое сближение с Россией. Но о сближении речи пока никто не вёл. Речь идёт о нормализации отношений между двумя сверхдержавами», — пояснил сенатор в беседе с Lenta.ru.

Парламентарий посоветовал не делать окончательных выводов, а ориентироваться на реальные действия Трампа. Также Климов отметил, что Запад ввёл около 30 тыс. антироссийских санкций, но экономика не только выдержала, но и опережает средние мировые темпы роста. Кроме того, золотовалютный запас достиг очередного максимума за всю историю современной России, заключил член Совфеда.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что введёт вторичные ограничительные меры в отношении российской нефти, если Москва не пойдёт на сделку по мирному урегулированию конфликта на Украине. Пошлины на всю нефть будут варьироваться от 25 до 50%.

По расчётам западных политиков, санкции должны были ослабить Россию, однако они принесли обратный результат, подчёркивал президент Владимир Путин. Невзирая на ограничения, российская экономика демонстрирует рост, отмечал глава государства.