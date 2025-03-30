Мурманск, 31 марта, 2025, 00:08 — ИА Регнум. В Мурманске силовики обезвредили мужчину, который стрелял в крыши многоэтажки.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

«Стрелок обезврежен. Спасибо правоохранителям за работу», — написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале.

По информации пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии, сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» в ходе штурма крыши 14-этажного здания нейтрализовали мужчину, который открыл беспорядочную стрельбу.

Других подробностей инцидента не приводится, о пострадавших также нет данных.

Как сообщало ИА Регнум, в Мурманске вечером 30 марта мужчина с крыши многоэтажного дома по улице Кольская, 10 открыл огонь по окнам соседних зданий и автомобилям.