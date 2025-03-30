Мьянма, 30 марта, 2025, 23:55 — ИА Регнум. В городе Мандалае в Мьянме российские спасатели вместе с китайскими коллегами при ликвидации последствий землетрясения извлекли из-под завалов выжившую женщину. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба МЧС РФ.

МЧС РФ

«В городе Мандалае пострадавшую обнаружили под обломками поисковые собаки кинологического расчёта МЧС России. Спасательная операция длилась восемь часов в темноте и с риском для жизни», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что женщина пролежала под грудами бетона более двух суток.

Работы по поиску людей проходят круглосуточно в сложных условиях из-за большого количества завалов, неустойчивых конструкций и афтершоков.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта вблизи города Мандалая в Мьянме зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Предварительно, эпицентр землетрясения располагался в 27 км к северу от Мандалая. Численность населения второго по величине города в стране составляет около 1,5 млн человек.

Камера видеонаблюдения записала как медсёстры в одном из роддомов в Мьянме спасали новорождённых во время землетрясения.

Утром 30 марта появилась информация о том, что в результате землетрясения в Мьянме погибли около 1,7 тыс. человек и пострадали около 3,4 тыс. В день землетрясения местные медики сообщали, что в больницах недостаточно врачей и медсестёр для оказания помощи всем пострадавшим.

Вечером 28 марта по указанию президента России Владимира Путина два самолёта со спасателями вылетели в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.