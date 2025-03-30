Москва, 30 марта, 2025, 23:39 — ИА Регнум. Для украинских нацистов атаки на гражданских, охота за корреспондентами стала обыденной практикой, однако это не перестаёт быть военным преступлением. Об этом 30 марта заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, комментируя новое покушение ВСУ на российских журналистов в Горловке Донецкой Народной Республики.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Им очень не нравится, когда наши журналисты рассказывают правду о преступлениях, которые совершают украинские боевики. Для остального, особенно западного мира, им хочется выглядеть не так преступно, но не выходит, потому и прибегают к атакам на журналистов, чтобы скрыть истину», — прокомментировал дипломат в Telegram-канале.

Мирошник напомнил, что ВСУ атаковали в Горловке съёмочную группу ГТРК «Донецк». Журналистов спасли навыки водителя, которому удалось отвернуть автомобиль от удара украинского дрона.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта около 15:00 мск дрон ВСУ пытался атаковать съёмочную группу ГТРК «Донецк» во время выполнения редакционного задания в Горловке. Украинский беспилотник намеревался нанести удар по автомобилю, в котором находились водитель, телеоператор и корреспондент, однако съёмочная группа успела увернуться от прямого удара. При атаке БПЛА водитель получил контузию, его отправили на амбулаторное лечение.

В Краснояружском районе Белгородской области 26 марта на мине подорвался автомобиль съёмочной группы Первого канала. В результате взрыва военкор Анна Прокофьева погибла, а её коллега оператор Дмитрий Волков получил серьёзные ранения.

ВСУ 24 марта выпустили два реактивных кассетных снаряда из РСЗО HIMARS по автомобилю, в котором журналисты направлялись на съёмку репортажа. В результате атаки киевского режима в Луганской Народной Республике погибло шесть человек, в числе которых трое журналистов: военкор «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Также тяжёлые ранения получил корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин.